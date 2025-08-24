◆パ・リーグ日本ハム８―３ソフトバンク（２３日・エスコンフィールド）日本ハムは２３日、首位ソフトバンクとの直接対決３連戦（エスコン）第２ラウンドに８―３と快勝。連勝で貯金を今季最多の２５とし、１・５ゲーム差に迫った。「４番・ＤＨ」で出場したフランミル・レイエス外野手（３０）は、２回に先制の左越え２６号ソロを放つと、７回にはバックスクリーンへ運ぶ特大の２７号ソロ。２戦連続２打点の活躍で、主砲の仕