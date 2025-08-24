『SUMMER SONIC BANGKOK 2025（サマーソニック・バンコク 2025）』に出演したSnow Man。その会場には、メンバーの向井康二の勇姿を見守るべく、ドラマ『Dating Game～口説いてもいいですか、ボス!?～』の面々が駆けつけ、圧巻のパフォーマンスに興奮した様子でSNSを更新している。 写真＆動画：向井康二＆渡辺翔太＆深澤辰哉との記念ショットほか、『サマーソニック・バンコク 2025』を満喫