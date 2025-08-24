雨が降る日があっても、西日本と東日本を中心とした猛烈な暑さは9月のはじめまで続きそう。関東から西では連日の熱帯夜。台風が発生しやすい時期でもあるため、こまめに最新の予報を確認してください。26日〜27日は北日本で大雨のおそれ明日25日(月)は大陸からのびる前線上に低気圧が発生して、26日(火)から27日(水)にかけて発達しながら北海道付近を通過するでしょう。北海道や東北の日本海側は雨や風が強まり、警報級の大雨にな