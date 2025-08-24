体操のパリオリンピック団体金メダリストの萱和磨選手(セントラルスポーツ)が23日、自身のインスタグラムを更新。アキレス腱(けん)断裂のケガを報告しました。萱選手は、「先日、ゆかの練習中にアキレス腱を断裂しました」と報告。ベッド上で負傷した左足の写真やリハビリの動画とともに、「手術も無事に終わり、現在は退院しています。迅速にご対応いただいた多くの方々に心から感謝しています。復帰に向けて引き続きよろしくお願