ÆüËÜ¹â¹»ÌîµåÏ¢ÌÁ¤Ï23Æü¡¢Íè·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÂè32²óWBSC U-18Ìîµå¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡×¤ÎÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê20¿Í¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤òÍ¥¾¡¤·¤¿²­Æì¾°³Ø(²­Æì)¤«¤é¤Ï¡¢¥ê¥ê¡¼¥Õ¤Ç´¿´î¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ã¤¿ËöµÈÎÉ¾çÅê¼ê(2Ç¯)¤¬Áª½Ð¡£ºÇÂ¿¤Ï¥Ù¥¹¥È8¤ËÆþ¤Ã¤¿²£ÉÍ(¿ÀÆàÀî)¤«¤é4¿ÍÁª½Ð¡£±üÂ¼Íê¿ÍÅê¼ê(3Ç¯)¤äÆâÌî¼ê¤Î±üÂ¼Î¿ÂçÁª¼ê(3Ç¯)¡¢°Ù±Êâ«Áª¼ê(3Ç¯)¡¢³°Ìî¼ê¤Î°¤ÉôÍÕÂÀÁª¼ê(3Ç¯)¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿·òÂç¹âºê(·²ÇÏ)¤«¤é¤Ï¡¢ÀÐ³À¸µµ¤Åê¼ê