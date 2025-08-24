株式会社リクルートの美容に関する調査研究機関「ホットペッパービューティーアカデミー」はこのほど、全国の15～49歳の女性1万8,916名を対象に、美容サロンの利用実態を調査、都道府県別に集計した。 【調査結果】美容サロン全体3カ月あたりの利用額ランキング まず、「美容室1回あたりの利用金額ランキング」では、沖縄県が9,478円で全国1位となった。また、パーマの利用率12.4