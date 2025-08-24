パドレスのマイク・シルト監督（57）が23日（日本時間24日）、本拠でのドジャースとの首位攻防第2戦を前に取材対応。22日のドジャースとの首位攻防初戦で6回1安打1失点と好投したダルビッシュ有投手（39）を改めて絶賛した。今季は右肘の炎症で出遅れ、ここまで9試合で3勝3敗、防御率5.36。それでも前日のドジャースとの大一番ではベテランらしい好投でチームを勝利に導き、7日ぶりにチームを同率首位浮上に導いた。指揮官は