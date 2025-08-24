人気が広がる「麻辣湯」近年Z世代の若い女性を中心に人気が広がっている中国・四川省発祥のスープ料理「麻辣湯（マーラータン）」。“第二のタピオカブーム”とも言われているほど注目されている。数種類のスパイスで作られたピリッと辛いスープに、野菜や肉などの具材を自由に選んでカスタマイズする食べ方が一般的で、日本国内では話題の麻辣湯チェーン店がいくつも現れている。なかでも都内の店舗で行列ができるほどの人気を誇