この記事では、特に仲がいいわけでもない近所に住むママ友から驚くようなLINEが来たという投稿を紹介します。まめに連絡を取るような相手でもないママ友から突然「光熱費を教えてほしい」とLINEをもらったという投稿者さん。ママ友曰く、離婚した友達に参考として教えるためだとのこと。しかし、投稿さんは日頃のそのママ友の態度から単に情報を集めているだけだと感じたそう。ママ友からのLINEをどうすればいいのか悩んでいるそう