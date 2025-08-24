「子どもがボーナスのない会社に勤めている」と聞いて、「自分たちの時代ではボーナスは当たり前だったのに」と驚く方もいるかもしれません。実際、近年は賞与を支給しない企業も増え、働き方や給与制度は大きく変わってきているようです。 そこでこの記事では、ボーナスを支給する会社の割合や、ボーナスを出さない企業がなぜ増えているのかといったことについて解説します。 ボーナ