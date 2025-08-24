レギュラー番組が立て続けに放送終了8月10日、女優・二階堂ふみ（30歳）とお笑いコンビ「メイプル超合金」のカズレーザー（41歳）の婚約が、カズレーザーの公式X（旧Twitter）や二階堂の所属事務所公式サイトで発表された。2人は'17年、日本テレビ『DASHでイッテQ!行列のできるしゃべくり日テレ系人気番組NO.1決定戦2017春』で共演。当時、二階堂が「カズ様とお会いしたかったんです。お顔がカッコイイなって。今日ずっとドキド