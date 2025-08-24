◆エイチ・アイ・エスカップ第１回北海道ボーイズリーグ大会最終日（２３日、新十津川町ピンネスタジアム）札幌手稲ボーイズが初優勝を飾った。準決勝で札幌豊平ボーイズに５―３で競り勝つと、札幌ボーイズＢとの決勝では先発全員安打の計１６安打を放ち、１３―３で４回コールド勝ち。最優秀選手には札幌手稲の平野央宙主将（３年）が選ばれた。念願のタイトルを最後につかんだ。札幌手稲は準決勝で難敵の札幌豊平に５―３で