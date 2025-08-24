K-POPや韓国ドラマの人気が高まってから、日本でも好きが高じて韓国語を学んでいる人も多い。韓国の人気ガールズグループ・KARAのメンバーである知英さんは、日本語を10年以上学び続け、ほぼ完璧に日本語を話すだけでなく、英語、中国語も特技としている。語学習得といえば、基本を身につけることが難しいのはもちろん、続けるモチベーションを保つのも大変。“語学習得”の大先輩である知英さんに、これまで自身がおこなったもの