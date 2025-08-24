夏になると多くなる、あの黒い影……。そう、「ゴキブリ」です。目にしただけで思わず悲鳴を上げてしまう……そんな人も多いのではないでしょうか。でも、そもそも私たちはなぜ、ここまでゴキブリを嫌ってしまうのでしょう？『ざんねんないきもの事典』や図鑑『MOVE』シリーズで知られる動物学者・今泉忠明先生が、これまでに体験してきた数々のエピソードを、著書『気がつけば動物学者三代』（講談社）から抜粋し、全6回にわたっ