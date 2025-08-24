「終戦で生活が楽になった」と答えた方はゼロ1945年8月15日、第二次世界大戦が終わりました。でも今回、現在80〜90代の方々のお話を実際に伺ってみると、「終戦で生活が楽になった」と答えた方は一人もいませんでした。逆に、「戦争中以上に食べる物がなくなった」「空襲がない生活はよかったけど、餓死で亡くなる方もたくさんいた」「空襲で家が焼け、親戚を転々として落ち着かない生活だった」と食糧難や物資不足、生活の困窮を