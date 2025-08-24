母の車の買い替え費用をめぐる問題は、家族間の距離感や遠慮を浮き彫りにしました。頼みの長女・春香の支援は期待できず、次女・真希が疲弊する中、三女・美和は自分の限界と向き合います。余裕のない家計、母の頑固な価値観、そして姉妹間の温度差が重なり、解決の糸口は見えません。しかし、沈黙の中で届いた春香からの連絡が、閉ざされた心に小さな光を差し込みます。家族の問題を共有する第一歩が、ここから始まります。『無心