¡È12»þ´Ö¤Ç1000¿Í°Ê¾å¤ÎÃËÀ­¤È´Ø·¸¤ò»ý¤Ã¤¿½÷À­¡É¤³¤È¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Î¥Ü¥Ë¡¼¡¦¥Ö¥ë¡¼¡Ê26¡Ë¤ËÌ©Ãå¤·¤¿¥É¥­¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ÈÖÁÈ¡Ø1000¿Í¤ÎÃË¤È»ä¡§¥Ü¥Ë¡¼¡¦¥Ö¥ë¡¼¤ÎÊª¸ì¡Ù¤¬ÇÈÌæ¤ò¹­¤²¤Æ¤¤¤ë¡£7·î²¼½Ü¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¸ø¶¦¥Æ¥ì¥Ó¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë4¡×¤¬Æ±ÈÖÁÈ¤òÊüÁ÷¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¥¯¥ì¡¼¥à¤¬»¦Åþ¤·¤¿¡£¡ÚÁ°¸åÊÔ¤ÎÁ°ÊÔ¡Û¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥¿¥À¤Ç¹Ô°Ù¤Ç¤­¤Þ¤¹¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿´ÇÈÄ¤ò»ý¤Ä¥Ö¥ë¡¼¡£Â¾¡¢Æ±¤¸¤¯²á·ã¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÈÎÇä¤ÇÃÎ¤é¤ì