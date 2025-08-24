ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Î¾ì½ê¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ò¸«¤Æ¤É¤ÎÅÔÆ»ÉÜ¸©¤«¤òÅö¤Æ¤ë¤Î¤Ï¡¢»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¤ËÆñÌä¡ªº£²ó¤´¾Ò²ð¤¹¤ëÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¡¢¤É¤³¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤«¡©Q.¤³¤ÎÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ï¤É¤³¡©¤³¤ÎÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ï¡¢ÃæÉôÃÏÊý¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤ÇÍ­Ì¾¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÃÏ¿Þ¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¡¢¤É¤³¤ÎÅÔÆ»ÉÜ¸©¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤«¡© Answer½ÐÅµ¡§https://www.shutterstock.com/ja/image-photo/kiyosu-castle-japanese-located-easte