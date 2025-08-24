「妻と話したくない」「妻との会話がストレス」と悩む夫は少なくありません。妻と話すのが嫌になる理由には、家事分担や育児への不満、コミュニケーションの取り方など様々な原因が隠れています。しかし、会話が苦痛だからと避け続けると、夫婦関係はどんどん冷え込み、最終的には離婚という選択肢が浮上することも。本記事では、夫婦間の会話が減ってしまう原因を探りながら、妻と話したくないときの効果的な対処法と夫婦関係の修