アイドルグループ・Snow Manの佐久間大介とお笑いコンビ・バナナマンの日村勇紀が出演する日本テレビ系バラエティ番組『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』(毎週土曜23:30〜)が、23日に放送された。佐久間大介(左)と日村勇紀世界中のあらゆる“推し”の魅力を学ぶ同番組。今回は、ネットカフェ業界でダントツという「快活CLUB」を深堀りする。スマホやインターネットが普及し、衰退気味のネットカフェ業界。20年足らずで業界内で