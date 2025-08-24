8·î13Æü¡¢¥¢¥Ã¥·¥å¡¦¥Ú¡¼¡¦¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ê³ô¡Ë¡ÊTSR¥³¡¼¥É:293135924¡Ë¤Ï¡¢¡ÖÀßÎ©40¼þÇ¯µ­Ç°¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£Á´¹ñ¤Î½¾¶È°÷¤äºòÇ¯8·î¤Ë¿Æ²ñ¼Ò¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ê³ô¡ËBrighten Japan¡ÊTSR¥³¡¼¥É: 697379558¡Ë¤Î´Ø·¸¼Ô¤é¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¾å½ÅÁï»á¤¬»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤¿¤Û¤«¡¢LiLiCo»á¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡£²ñ¾ì¤ÎBLUE NOTE PLACE¤Ï²Ú¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£ËÁÆ¬¡¢6·î1ÆüÉÕ¤ÇÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿ÉÙ¢®