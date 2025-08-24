特殊詐欺の被害を未然に防いだとして、静岡県警清水署は、静岡銀行清水北支店と、行員の成宮克代さん（６１）、増田圭美（たまみ）さん（６２）に署長感謝状を贈った。成宮さんは７月１日、支店に来店した６０歳代男性を対応した。男性が焦った様子で「２７００万円を振り込みたい」というので事情を聞いたところ、「金の購入で支払いが必要で、業者から電話で振込先を指定された」と説明されたという。不審に思った成宮さんは