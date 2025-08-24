北海道・羅臼岳で2025年8月14日、登山道で東京都に住む男性（26）がクマに襲われ死亡した事故で、知床財団は発生から1週間が経った8月21日、調査速報を発表しました。報告書によりますと、男性を襲った母グマと子グマ2頭は事故前の8月10日、羅臼岳岩尾別コースの登山道上で登山客に接近していた個体である可能性が高いことが分かりました。 目撃情報30件以上「人を避けないクマ」 知床財団によりますと、過去のヒグマ対策