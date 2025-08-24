ÍèÇ¯ÅÙ¡¢¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖÄ¹ºê¸¶Çú»ñÎÁ´Û¡×¡£ ¸¶Çú¤ÎÈï³²¤ò±ó¤¤ÀÎ¤Î½ÐÍè»ö¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡È¼«Ê¬»ö¡É ¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤ë¤­¤Ã¤«¤±¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¡¢»þÂå¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿Å¸¼¨¤Î·Á¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¢¡ ¡ÈÅ¸¼¨¡É ¤È¤¤¤¦·Á¤ÇÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡ÖÈïÇú¤Î¼ÂÁê¡× ¡ÊÊ¿ÏÂ°ÆÆâ¿Í ¿ùËÜ ¶³»Ò¤µ¤ó¡Ë ¡Öº£¤«¤é80Ç¯Á°¡¢1945Ç¯8·î9Æü¤Î11»þ2Ê¬¤À¤Ã¤¿¡× 11»þ2Ê¬¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤¿Ãì»þ·×¡£ ¹âÇ®¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¿Í¤Î¼ê¤Î¹ü¤È¥¬¥é¥¹¤¬ÍÏ¤±¤Æ¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤Æ¤¤