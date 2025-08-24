今日8月24日（日）よる9時 日本テレビ系で放送の「Golden SixTONES」には、横山裕（SUPER EIGHT）が登場！いよいよ1週間後に迫った「24時間テレビ48」でチャリティーランナーを務める横山が、本番前のウォーミングアップ？SixTONESと一緒に脳トレ系リズムゲームで全力ダンス！歴代チャリティーランナー・城島茂も緊急参戦！横山＆森本慎太郎と「ザ！鉄腕！DASH!!」チームを結成！モノの軌道を推理するゲームでSixTONESチームと真っ