元ＡＫＢ４８の人気メンバーでタレントの高橋みなみが２４日までに自身のインスタグラムを更新。人気アーティストとのツーショットを公開した。２２日に放送されたテレビ朝日系「ミュージックステーション」でＡＫＢ４８の２０周年を記念してパフォーマンスをした高橋。「もっちゃん（もっ様）と」と同じく出演していたＭｒｓ．ＧＲＥＥＮＡＰＰＬＥのボーカル・大森元貴とのツーショットを掲載し、「まさか歌番組で共演で