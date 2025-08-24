高齢者がオレオレ詐欺の被害に遭うのは、認知能力の問題ではなく、「ヒトを疑うことをしないで助けようとしてしまう」という心理的な特性が関係している。なぜ人は高齢になると利他的・自己肯定的な心理状態になるのか。そこに、究極の幸せのヒントが隠されていた。※本稿は、小林武彦『なぜヒトだけが幸せになれないのか』（講談社）の一部を抜粋・編集したものです。つらい青年〜中年期を越えると静かな幸せが待っている変わり