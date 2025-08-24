夏本番、強い日差しを浴びる機会が増えてくる時期です。紫外線は肌にとって大敵。日焼け止めや日傘など外からの防御に加え、食事などで内側からケアすることも欠かせません。（管理栄養士岡田明子）2つの紫外線が肌に与える影響紫外線は波長によって、主にUVAとUVBにわかれます。UVAは、肌の奥の真皮まで届き、シワやたるみの原因になります。UVBは、表皮に作用し、日焼けや炎症、シミの原因になります。特に40代以上になる