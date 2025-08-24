第１０７回全国高校野球は２３日、決勝が行われ、沖縄尚学（沖縄）が日大三（西東京）との競り合いを制し、初の全国制覇を果たした。犠打や盗塁を得点につなげるそつのない野球を見せ、２年生投手２人の好投で逃げ切った。沖縄勢としては興南以来１５年ぶり２度目の栄冠。３度目の優勝を狙った日大三は一回に先制したが、その後は好機で打線がつながらなかった。沖縄尚学３−１日大三沖縄尚学は二回に阿波根の適時二塁打で追い