第１０７回全国高校野球選手権大会は２３日、甲子園球場で決勝が行われ、沖縄尚学（沖縄）が日大三（西東京）との競り合いを制し、初の全国制覇を果たした。３度目の優勝を狙った日大三は一回に先制したが、その後は好機で打線がつながらなかった。沖縄尚学３−１日大三沖縄尚学は二回に阿波根の適時二塁打で追いつき、六回に宜野座の適時打で勝ち越し。新垣有、末吉の継投で二回以降を無失点に抑えた。日大三は四回一死満塁の