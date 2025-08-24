沖縄尚学(沖縄)が夏の甲子園初優勝を果たした第107回全国高校野球選手権大会。沖縄尚学を祝う声がプロ野球界からも数多くあがりました。沖縄尚学OBの西武・與座海人投手もインスタグラムのストーリーズを更新。同校を率いる比嘉公也監督がインタビューを受ける画像に「本当におめでとう御座います(祝) どの試合も熱くて楽しませていただきました！」との言葉を添え、優勝を祝いました。さらに祝福の輪は同校OBだけにとどまらず、沖