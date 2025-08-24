プロ野球セ・リーグは23日、各地で3試合が行われました。首位の阪神は6位のヤクルトと対戦。初回、森下翔太選手が第18号2ランホームランを放ち、先制に成功。しかし1点リードで迎えた9回、守護神の岩崎優投手が1アウト満塁のピンチを背負うと、犠牲フライを打たれて、試合は延長に突入。その後、両チームとも得点を奪えず、引き分けに終わりました。3位DeNAと対戦した2位巨人は5回、岡本和真選手の2試合連発となる第10号ソロホーム