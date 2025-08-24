【その他の画像・動画等を元記事で観る】 8月24日放送の日本テレビ『Golden SixTONES』に、横山裕（SUPER EIGHT）が登場する。 ■横山裕が脳トレゲームで大奮闘！「マジで『24時間テレビ』を背負ってるんですよ！」 いよいよ1週間後に迫った『24時間テレビ48』でチャリティーランナーを務める横山が、本番前のウォーミングアップ!?SixTONESと一緒に脳トレ系リズムゲームで全力ダンス。さらに、