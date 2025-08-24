プロ野球パ・リーグは23日、各地で3試合が行われました。日本ハムは首位ソフトバンクに連勝。2回、レイエス選手の26号ソロや万波中正選手のタイムリーなどで4点を先制。4回、6回には清宮幸太郎選手の2打席連続タイムリー、7回にはレイエス選手や石井一成選手の一発で突き放し、12安打8得点で圧倒しました。日本ハムが首位ソフトバンクに1.5ゲーム差へ迫っています。オリックスは楽天との乱打戦に勝利。1点を追う4回に太田椋選手の