タミフルの原料となる八角（ゲッティ＝共同）内戦が長引くミャンマーで産業を育成しようと、インフルエンザ治療薬の原料になる八角を栽培する試みが進む。中華料理に欠かせない香辛料だが、成分の「シキミ酸」は抗ウイルス薬「タミフル」に使われる。支援関係者は「国を立て直して復興させるだけでなく、医薬品の安定供給は世界平和につながる」と期待する。（共同通信＝道下健弘）「精製すれば実の倍近い価格で売れる」―。中