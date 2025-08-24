疑似恋愛のようなサービスを売りに女性をもてなすホストクラブ。高額な請求が問題とされ法規制も強まっています。店に足を運ぶ女性たちを取材しました。 【写真を見る】1日で“推し”に400万円 トキメキ求め… ホストに高額料金を払う女性たち でも“疑似恋愛”は御法度に!? きらびやかな照明と喧騒の中、ひとときの解放感を求めて集まる女性たち。（客）「楽しいです。めっちゃ」Ｑ自己肯定感は？「上がります！」「ぶち