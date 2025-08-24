前回は認知症の予防策に関して説明をさせて頂きました。 【写真】認知症の味方「オレンジリング」を知っていますか では、認知症になってしまったらどうすればいいのでしょうか？ 今回も認知症の専門家である浦上克哉先生のご著書を参考にしてアドバイスをさせて頂きます。 認知症は現代医学では、治癒させることが出来ません。 しかしながら、認知症の前段階である軽度認知障害（MCI）は回復可能な段階なのです。M