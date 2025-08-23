日産自動車株式会社は、軽スーパーハイトワゴンの新型「ルークス」を初公開した。 新型ルークスは、軽規格ながらクラストップの室内長や荷室空間を確保し、12.3インチ大型ディスプレイや進化したアラウンドビューモニターなど先進安全技術を搭載。さらにカスタム仕様「AUTECH LINE」や福祉車両「助手席スライドアップシート」も同時に公開され、幅広いニーズに応えるモデルとな