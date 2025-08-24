¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¡ÈÄ¶¿Í¡É¥Ï¥ë¥¯¡¦¥Û¡¼¥¬¥ó¤¬7·î24Æü¡¢¿´Â¡È¯ºî¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡ÊµýÇ¯71¡Ë¡£¡Ö¥¤¥Á¥Ð¥¡¡¼¥ó¡×¤Î³Ý¤±À¼¤ÇÆüËÜ¤Ç¤â¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¥Û¡¼¥¬¥ó¤Ï¤â¤È¤â¤È¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó»ÖË¾¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¥Ð¥ó¥É²ò»¶¤ò¤­¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç¥×¥í¥ì¥¹½¤¹ÔÃæ¤À¤Ã¤¿Ä¹½£ÎÏ¤Ë¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤Î¼ê¤Û¤É¤­¤ò¤¦¤±¡¢¥Ò¥í¡¦¥Þ¥Ä¥À¤Î¸µ¤Ç³Ø¤Ó¥×¥í¥ì¥¹¥Ç¥Ó¥å¡¼¡¢1980Ç¯¤Ë½éÍèÆü¤·¤¿¤Î¤Á¡¢¥¢¥ó¥È¥Ë¥ªÃöÌÚ¤È¤Ï¡Ö»ÕÄï´Ø·¸¡×¤Î¤è¤¦¤Ê·ë¤Ó¤Ä¤­¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¢¥ó¥È