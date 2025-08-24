試行錯誤の日々を過ごしながらも成績が伸びないコンフォート(C)Getty Imagesメジャーリーグもレギュラーシーズンが佳境を迎え、各地区で優勝とポストシーズン進出を巡る争い白熱する中、ドジャースのベテランスラッガーの立場が危うさを増している。今季からドジャースに加わったマイケル・コンフォートだ。【動画】コンフォートより期待大？コールの移籍後初アーチをチェックコンフォートは、昨オフに1年1700万ドル（約25億円