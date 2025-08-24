明石家さんま（70）が、23日放送のMBSラジオ「ヤングタウン土曜日」（土曜午後10時）に出演。吉本興業が発表したお笑いコンビ・ダウンタウンの松本人志、浜田雅功による新たなインターネットの有料動画配信サービス「ダウンタウンチャンネル（仮称）」（11月1日スタート）と同時進行する吉本独自の「配信プラットフォーム」について言及した。吉本興業は「ダウンタウンチャンネル」の発表ととも進行している「コンテンツファンド」