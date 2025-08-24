◆プレミアリーグ第２節アーセナル５―０リーズ（２３日、英ロンドン・エミレーツスタジアム）プレミアリーグ第２節の５試合行われ、リーズの日本代表ＭＦ田中碧（２６）はアウェーのアーセナル戦に先発出場したが、右膝を痛めて後半１３分で交代した。ホームで行われた開幕戦で古豪エバートンに１−０勝利を飾って中４日、田中はマン・オブ・ザ・マッチとなった開幕戦に引き続き強豪・アーセナル戦に４−３−３の中盤右サ