NISAの影響で、一昔前より株や投資信託を買っている人は増加。結果、株や投資信託を相続するケースも多くなっている。しかし、引き継ぎ方や税金などについてはあまり広く知られていない。そこで今回は“相続のプロ”が株や投資信託といった金融商品の相続について解説！ 親の資産を相続するときや、自分の資産を引き継ぐときに備えて覚えておこう！（ダイヤモンド・ザイ編集部）「ダイヤモンド・ザイ」2025年10月号の「投資家のた