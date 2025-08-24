¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥¤¥â¥È¥¢¥ä¥³¡Ê39¡Ë¤¬23Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£½÷Í¥¡¦ÈÓÅçÄ¾»Ò¡Ê57¡Ë¡¢²Î¼ê¤Î¹©Æ£ÀÅ¹á¡Ê55¡Ë¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¥¤¥â¥È¤Ï¡Ö¹©Æ£ÀÅ¹á¤µ¤ó¤Î¥é¥¤¥Ö¡ØLove Paradox¡ÙÎ©ÌÚÁá³¨¤Á¤ã¤ó¤È¹Ô¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤·¤¿À¸¥Ð¥ó¥ÉX]ÀÅ¹á¤µ¤ó¤ÎÀ¼ºÇ¹â¤Ë¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¿ì¤¤¤·¤ì¤¿»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡×¤È¡¢2011Ç¯¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡×¤Ç¶¦±é¤·¥­¥ê¥Þ¥ó¥¸¥ã¥íÅÐ»³¤ò¤·¤¿Î©ÌÚÁá³¨¤µ¤ó¤È¹©Æ£¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È