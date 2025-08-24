ロシアのウクライナ侵攻は、2022年2月の開始から4年目に入り、終結の兆しが見えない。プーチン大統領が戦争を終える条件を理解するには、彼の戦略的意図、地政学的目標、国内政治的文脈を分析する必要がある。【写真】「最も美しいオリンピック選手」と海外メディアが報道した21歳美女プーチンは侵攻終結の条件として、以下の点を挙げている。第一に、ウクライナ東部・南部4州（ドネツク、ルハンスク、ヘルソン、ザポリージャ）