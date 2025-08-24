ドイツの老舗サッカー専門誌『Kicker』が、日本代表MFのステップアップ移籍を予想した。同誌は22日に開幕したブンデスリーガについて、「新シーズンに関する18の大胆な論点」と題した記事を掲載。18チームに関して、新シーズンのトピックを１つずつ予測した。昨シーズンに６位だったマインツについては、昨夏に加入した佐野海舟がプレミアリーグへ移籍すると見立てている。 「2026年にプレミアリーグへ移籍する予定で、