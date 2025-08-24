最終ラインの裏に抜け出した若きアタッカーがGKをかわし、そこから冷静に左足にボールを持ち替えて、見事なコントロールショットでゴールを決めた直後、正直、言葉が出なかった。０−１と敗れたヴィッセル神戸戦から中２日での東京ヴェルディ戦、疲労が蓄積されているはずなのに、サンフレッチェ広島の中村草太はなぜこんな衝撃ゴールを奪えるのかと、無言で感心すると同時に識者の河治良幸氏の言葉を思い出した。「中村選手の