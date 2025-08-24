展示の前で編著した「沖縄の昆虫」を手にする槐さん＝７月２１日、あつぎ郷土博物館あつぎ郷土博物館（神奈川県厚木市下川入）で開催中の同市の友好都市・沖縄県糸満市を紹介する企画展で、昆虫類などの生態が紹介されている。展示を手がけたのは同館学芸員の槐真史さん。図鑑「沖縄の昆虫」を編著した専門家で「本を手にしながら沖縄の昆虫に関心を持ってもらえれば」と思いを語る。企画展「いとまんの文化と自然」の自然コー