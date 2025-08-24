[8.23 ベルギー・リーグ第5節 ズルテ・ワレヘム 0-2 シントトロイデン]シントトロイデンは23日、ベルギー・リーグ第5節のズルテ・ワレヘム戦で2-0の勝利を収めて3連勝となった。今季の無敗をキープしている。MF山本理仁が移籍後初ゴールとなる先制点を奪い、FW後藤啓介は2試合連続ゴールを記録した。日本人組はGK小久保玲央ブライアン、DF畑大雅、山本、MF伊藤涼太郎が先発出場した。後半の途中からは後藤、DF谷口彰悟、MF松澤