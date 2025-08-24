¥×¥í¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤ÎËÜÅÄ¿¿ô¥¤µ¤ó¡Ê24¡Ë¤¬23Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¼Ì¿¿½¸¡ÖMARIN¡×¤ÎÈ¯Çäµ­Ç°²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£½ãÇò¤Î¥É¥ì¥¹¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡Ö¤¤¤Ä¤«¤«¤Ê¤¨¤¿¤¤ÌÜÉ¸¤Î1¤Ä¤À¤Ã¤¿¡×¤È½¼¼Â¤ÎÉ½¾ð¡£21Æü¤ÎÈ¯ÇäÁ°¤Ë½ÅÈÇ¤¬·èÄê¤¹¤ë¤Ê¤ÉÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¼«Ê¬¤ÎÁ´¤Æ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¡¢½ÐÍè±É¤¨¤Ï¡Ö100ÅÀ¤È¸À¤¦Êý¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢1ËüÅÀ¤Ë¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤Û¤Û¾Ð¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£